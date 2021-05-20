Популярная певица Наташа Могилевская показала необычное фото в соцсети

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно ошеломила фанатов переменами во внешности и заметным похудением, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда впечатлила поклонников, показав снимок в традиционном украинском наряде - вышитом платье.

В своем микроблоге Наташа опубликовала оригинальный кадр из букетом сирени и апельсином в день Вышиванки. Наталия надела шикарно бежевое платье с горчичной вышивкой. Смотрится очень эффектно. Волосы артистки собраны в интересную небрежную прическу, а на ее лице легкий макияж с черными стрелками на глазах.

В подписи к публикации Могилевская написала: "С Днем вышиванки!

Это наш генетический код, это символ красоты, здоровья и счастливой судьбы. Память и традиция, которую важно изучать, распространять, поэтому еще в каждом рисунке и обрядах огромная всемирная мудрость. С праздником!".

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях.

"Вау красавица класс супер нет слов.🌹", "Какая красотка 😍❤️ ", "Вам очень идёт жёлтый цвет 🔥 ", "Солнечная 🥳", "Красиво!", "Милая", "Класнюча", "Просто лучшая", - пишут в комментариях к фото Натальи.

Напомним, Могилевскую очаровал молодой красавчик, флирт попал на камеру: "Ну может чуть-чуть".

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