Зірка "Скаженого весілля" Анна Трінчер показала ніжне фото з відомим виконавцем, колишнім солістом "Время и стекло" Алексем Завгороднім (Позитив)

19-річна популярна українська блогерка поділилися знімком на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

19 травня артисту виповнилося 32 роки. Трінчер привітала його з днем народження.

"З дэре, Олексій❤ світлий, добрий, щира людина бажаю тебе бути найщасливіший! І чекаю запрошення на твої сольні концерти!"- написала вона.

Також дівчина опублікувала фото, де вони з Позитивом обіймаються, і анонсувала показати, що відбувалося за кадром з її кліпу з Позитивом.

"Ань, як тебе можна не любити, якщо ти найкраща, щира людина в світі", - пишуть вкоментаріях.

Відзначимо, раніше Трінчер заінтригувала шанувальників, змусивши підозрювати, що у неї з Позитивом роман.

Не так давно 19-річна популярна українська блогерка Анна Трінчер зняла кліп "KISS", в якому також знявся Олексій Завгородній. Пізніше на церемонії YUNA, вона повідомила, що зробила нове тату, яке пов'язане з Позитивом.

"Зараз я відчуваю себе набагато впевненіше. Ще зробила тату на честь прем'єри пісні Kiss, в кліпі на яку знявся Позитив. Тату нагадує силуети з кліпу мене і позитиву", - зазначила зірка.

На питання, чи є між ними романтичні стосунки, Анна не дала чіткої відповіді: "мені здається, що на це питання повинен відповісти чоловік", - уклала співачка.

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