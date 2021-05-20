Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної артистки Софії Ротару, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Соня Кей є починаючою українською співачкою. Дівчина стала популярною завдяки тому, що має родинні зв'язки з легендою української естради - Софією Ротару. Зараз красуня активно розвиває Instagram, де ділиться творчістю і кадрами з особистого життя.

Цього разу Соня опублікувала фотографію, на якій з'явилася серед пальм. Дівчина була в жовтій блузі і чорних шортиках. Як можна зрозуміти, красуня вирушила у відпустку на казкові Мальдіви.

"Рай на землі", - лаконічно підписала фотографію зірка.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Насолода", " Красуня!!", "Соня, красуня Рай з райською пташкою"," Рай - коли ви поруч", " гарного тобі відпочинку Сонечка і відмінного настрою!", "Краса, це де? відмінного відпочинку", " Я бажаю щастя море і успіхів океан. Сонце нехай свій теплий промінчик від душі подарує вам всього Вам хорошого".

Повідомлялося, що відома співачка Соня Кей показала себе в провокаційному образі.

На фото Соня здалася в прозорій сукні з безліччю прикрас, які прикрили найпікантніші місця. Образ красуня доповнила стильною зачіскою і яскравим мейкапом.

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