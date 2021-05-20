Телеведучий Григорій Решетник показав незвичайне фото з красунею-дружиною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде проект "Холостяк" і вів "Холостячку" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірковий телеведучий показав у своєму мікроблозі чарівне фото, на якому позує разом з красунею дружиною, яка народила йому трьох синів.

Цей знімок Григорій присвятив Дню вишиванки, так що на ньому вони з дружиною відображені в красивих святкових нарядах, і стоять на тлі красивого весняного пейзажу. Перед камерою телеведучий з'явився в стильних темних брюках і білосніжній сорочці з красивою синьою вишивкою. Дружина Решетника Христина позує в розкішній сукні-вишиванці в біло-блакитних тонах, яка красиво гармонує з сорочкою чоловіка.

У підписі до фотографії Григорій написав: "Вітаємо всіх українців зі святом!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію телеведучого, засинаючи компліментами їх з дружиною. "Які ж ви красиві. Зі святом!", "Неймовірно красиві", "Плаття вогонь", "Які ви милі", "Дуже красива пара", "Боже, які ви красиві", "Неймовірно красива сім'я", "Плаття шикарне. Гриша теж нічого", "Краса незвичайна!", "Які ви чарівні", - пишуть фанати.

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