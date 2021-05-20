Телеведущий Григорий Решетник показал необычное фото с красоткой-женой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостяк" и вел "Холостячку" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный телеведущий показал в своем микроблоге очаровательное фото, на котором позирует вместе с красоткой женой, которая родила ему троих сыновей.

Этот снимок Григорий посвятил Дню вышиванки, так что на нем они с женой запечатлены в красивых праздничных нарядах, и стоят на фоне красивого весеннего пейзажа. Перед камерой телеведущий появился в стильных темных брюках и белоснежной сорочке с красивой синей вышивкой. Супруга Решетника Кристина позирует в роскошном платье-вышиванке в бело-голубых тонах, которая красиво гармонирует с рубашкой мужа.

В подписи к фотографии Григорий написал: "Поздравляем всех украинцев с праздником!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию телеведущего, засыпая комплиментами их с женой. "Какие же вы красивые. С праздником!", "Невероятно красивые", "Платье огонь", "Какие вы милые", "Очень красивая пара", "Боже, какие вы красивые", "Невероятно красивая семья", "Платье шикарное. Гриша тоже ничего", "Счастья вам, такая красивая семья", "Удивительное фото", "Красавчики", "С праздником!", "Красота необыкновенная!", "Какие вы волшебные", - пишут фанаты.

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