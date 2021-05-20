Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної" та "Спіймати Кайдаша", показав себе у святковий день

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк досить популярний український актор, який встиг знятися в десятках вітчизняних картин. Красунчик стежить за своїм тілом, постійно тренуючись, а ще активно веде соціальні мережі, де ділитися творчістю і кадрами з особистого життя.

Цього разу Тарас показав, як святкував День вишиванки. Красунчик був у штанях і у вишиванці. Поруч позувала актриса Слава Красовська, яка була у вишитій сукні і накидці, а зверху одягла вінок. На ще одному фото Цимбалюк уже стояв поруч з Наталею Денисенко, відомою актрисою.

"День вишиванки", - написав Тарас під фото.

"Оо, Галька все таки звабила Тараса", - помітила одна з фанаток, маючи на увазі Славу Красовську.

"Ти ж мій ведмедик, не виспався", - написала наречена Цимбалюка Тіна Антоненко.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Все ж таки, це як красиво. Стильно, модно, красиві", "вишиванка - це код нації".

Повідомлялося, що відомий український актор Тарас Цимбалюк показав, як виглядав у дитинстві.

Тарас вирішив показати, як виглядав у дитинстві. Світловолосий хлопчик був у кофті і посміхався, позуючи на чорно-білому знімку.

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