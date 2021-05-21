Відома українська актриса Ольга Сумська показала, що діється за лаштунками вистави, де у неї головна роль
Артистка користується величезною популярністю, тому виступає на різних виставах, а також знімається у фільмах і серіалах, пише Politeka.net.
Зараз зірка гастролює містами України, виконуючи головну роль у виставі "Майстер і Маргарита".
Сумська поділилася у своїх сторіс кадрами, зробленими за лаштунками.
На відео актриса вже була в чорному плащі, і при макіяжі з акцентом на губи.
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"Вже всі готові. Сергій Поздняков власною персоною. Ми починаємо", - вимовила артистка.
Зазначимо, Сергій Поздняков - колега Ольги Сумської, який виконав роль Майстра.
Пізніше актриса показала себе з артистом ближче, а в цей час на сцені вже грали їх колеги, голоси яких було чутно.
Нагадаємо, минулого року в програмі "Ранок з Україною" Ольга Сумська згадала загадкову історію, яка трапилася з нею прямо на сцені театру під час вистави "Майстер і Маргарита".
За словами зірки, на фразі Воланда «Рукописи не горять» актор підкидав папери. Листи красиво розлетілися, як раптом один з них прямо ліг Ользі в руки, а другий листочок встав перед нею на край, і він так і стояв до кінця вистави, не впавши.
Цей випадок не давав зірці спокою.
До слова, багато артистів дуже "забубонні" і вірять в містику і прикмети.
Нагадаємо, що Сумська збентежила видом на території Києво-Печерської Лаври, в халаті і без макіяжу: "гордість українського кіно".
Як повідомляла Politeka, Сумська в одному халатику показала щасливий ранок нареченої з сонним чоловіком: "за насолоду!".
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