Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, что творится за кулисами спектакля, где у нее главная роль

Артистка пользуется огромной популярностью, поэтому выступает на различных спектаклях, а также снимается в фильмах и сериалах, пишет Politeka.net.

Сейчас звезда гастролирует по городам Украины, исполняя главную роль в спектакле "Мастер и Маргарита".

Сумская поделилась в своих сторис кадрами, сделанными за кулисами.

На видео актриса уже была в черном плаще, и при макияже с акцентом на губы.

"Уже все готовы. Сергей Поздняков собственной персоной. Мы начинаем", - произнесла артистка.

Отметим, Сергей Поздняков - коллега Ольги Сумской, который исполнил роль Мастера.

Позже актриса показала себя с артистом поближе, а в это время на сцене уже играли их коллеги, голоса которых было слышно.

Напомним, в прошлом году в программе «Ранок з Україною» Ольга Сумская вспомнила загадочную историю, которая случилась с ней прямо на сцене театра во время спектакля «Мастер и Маргарита».

По словам звезды, на фразе Воланда «Рукописи не горят» актер подбрасывал бумаги. Листы красиво разлетелись, как вдруг один из них прямо лег Ольге в руки, а второй листик встал перед ней на край, и он так и стоял до конца спектакля, не упав.

Этот случай не давал звезде покоя.

К слову, многие артисты очень "забубонные" и верят в мистику и приметы.

Напомним, что Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа: "Гордость украинского кино".

Как сообщала Politeka, Сумская в одном халатике показала счастливое утро невесты с сонным мужем: "За наслаждение!".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская после 25 лет в браке с Борисюком снова надела свадебное платье и фату, кадры торжества: "А вот и жених".