Зірка "Квартал 95" Олена Кравець у яскравому образі нарвалася на компліменти

44-річна гумористка поряд з іншими зірками вирішила відзначити День вишиванки, приміривши розкішну сукню, передає Politeka.net.

На одній з фан-сторінок актриси в Instagram опублікували її архівне фото, зроблене ще до недавніх перетворень. Як відомо, Кравець покинула "Жіночий квартал", засвітившись у новому шоу "Твій день" на телеканалі "1+1". Вона вирішила змінити не тільки рід діяльності, а й зачіску, підстригшись "під хлопчика".

На опублікованому фото Олена, ще з довгими локонами, позувала в сукні-вишиванці, виконаній з прозорої тканини й прикрашеної квітами. Зірка схрестила руки на грудях, прикривши білий ліфчик, що виднівся крізь тонку тканину. Доповнив лук в українському стилі пишний вінок на голові.

"Така гарна фотографія!😍 @lennykravets 🌼 🙌 # еленакравец #95Квартал", - йдеться в підписі.

Публіка із захопленням кинулася коментувати побачене. Не встояв навіть ведучий Юрій Горбунов, поставивши "лайк".

"Таке красиве фото, такої прекрасної українки😍. любимо безмежно!!!😍❤️"

"Оленка, ми вас дуже любимо, поважаємо, захоплюємося Вами, просто Неповторна❤️🔥яскрава зірочка😍"

"Охріненна вишиванка!!!"

"Оленка, шикарно і неперевершено. Все-таки наші жінки найкрасивіші на землі❤️"

"Олена ти супер дуже красива україночка"

Раніше ми розповідали, в Мережі гаряче обговорюють нову стрижку Кравець. Варто відзначити, не всім вона сподобалася. Деякі заявляють, що занадто коротке волосся додало Олені віку: "👎 постаріла з такою зачіскою на років 5"; "Стала гірше, як хлопчик"; "Стала дуже проста"; "було краще, виглядає як стара".

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" приголомшила одкровенням про сім'ю: "Прости мене....».

Як повідомляла Politeka, дочка Кравець з "Квартал 95" показала рідкісні кадри з батьком і молодшими братом і сестрою: "чилім!"

Також Politeka писала, що Олену Кравець і Яму після зміни роботи тепер можна побачити в метро:"купуємо жетончики".