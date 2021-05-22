Ведучий " Голосу країни "та програми" Слава+" Слава Дьомін згадав перший досвід з виконавицею Ані Лорак

Зірка вже багато років живе в Росії, де будує свою кар'єру, але саме вона була першою, у кого взяв інтерв'ю Слава Дьомін, передає Politeka.net. Про це стало відомо з Аакаунта Дьоміна в Instagram, в розділі сторіз. Відомий телеведучий відповів на питання своєї аудиторії: "з якою першою зіркою познайомився?"

Дьомін запропонував три варіанти відповіді: Ані Лорак, Кузьма, Ірина Білик. А вже в льодових сторіз дав відповідь на цікаве питання. Виявляється, першою зіркою була Лорак. І знайомі вони вже майже 20 років.

"Перша зірка - це була Ані Лорак. Це було у Львові ще в 2002 році", - написала Слава Дьомін і додав знімок знайомства.

На фотографії зовсім юні Лорак і Дьомін. Слава Дьомін ще з волоссям на голові, на обличчі окуляри, хлопець з мікрофоном задає питання зірці. Лорак в червоно-білому костюмі, з локонами на голові і характерним макіяжем для 2000-х.

Варто нагадати, що нещодавно Лорак приїхала в Києва. Про причини її візиту в українську столицю не повідомлялося. Але нескладно здогадатися, що Лорак прилетіла з презентацією своєї нової відеороботи "Наполовину", прем'єра якої відбулася 25 лютого. А 24 березня Лорак з'явилася в ефірі Українського радіо Люкс FM, ведучим якого є новоспечений холостяк Слава Дьомін.

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