Ведущий "Голосу країни" и программы "Слава+" Слава Демин вспомнил первый опыт с исполнительницей Ани Лорак

Звезда уже много лет живет в России, где строит свою карьеру, но именно она была первой, у кого взял интервью Слава Демин, передает Politeka.net. Об этом стало известно из аакаунта Демина в Инстаграм, в разделе сториз. Известный телеведущий ответил на вопрос своей аудитории: "С какой первой звездой познакомился?"

Демин предложил три варианта ответа: Ани Лорак, Кузьма, Ирина Билык. А уже в ледующих сториз дал ответ на интересный вопрос. Оказывается, первой звездой была Лорак. И знакомы они уже почти 20 лет.

"Первая звезда - это была Ани Лорак. Это было во Львове еще в 2002 году", - написала Слава Демин и добавил снимок знакомства.

На фотографии совсем юные Лорак и Демин. Слава Демин еще с волосами на голове, на лице очки, парень с микрофоном задает вопрос звезде. Лорак в красно-белом костюме, с локонами на голове и характерным макияжем для 2000-х.

Стоит напомнить, что недавно Лорак приехала в Киев. О причинах её визита в украинскую столицу не сообщалось. Но несложно догадаться, что Лорак прилетела с презентацией своей новой видеоработы "Наполовину", премьера которой состоялась 25 февраля. А 24 марта Лорак появилась в эфире украинского радио Люкс FM, ведущим которого является новоиспеченный холостяк Слава Демин.

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