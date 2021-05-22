Ведущий "Голосу країни" и программы "Слава+" Слава Демин вспомнил первый опыт с исполнительницей Ани Лорак
Звезда уже много лет живет в России, где строит свою карьеру, но именно она была первой, у кого взял интервью Слава Демин, передает Politeka.net. Об этом стало известно из аакаунта Демина в Инстаграм, в разделе сториз. Известный телеведущий ответил на вопрос своей аудитории: "С какой первой звездой познакомился?"
Демин предложил три варианта ответа: Ани Лорак, Кузьма, Ирина Билык. А уже в ледующих сториз дал ответ на интересный вопрос. Оказывается, первой звездой была Лорак. И знакомы они уже почти 20 лет.
"Первая звезда - это была Ани Лорак. Это было во Львове еще в 2002 году", - написала Слава Демин и добавил снимок знакомства.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
На трассе Киев-Чоп столкнулись автомобили, тела вырезали ножницами: детали трагического ДТП
"Тушить пожар нечем": стихия охватила поселок, дома сгорают один за другим
Врачи не успели помочь: у маленькой украинки развилась гангрена из-за укуса змеи
Жизнь украинских студентов оборвалась в Турции: "Словами сложно выразить боль"
На фотографии совсем юные Лорак и Демин. Слава Демин еще с волосами на голове, на лице очки, парень с микрофоном задает вопрос звезде. Лорак в красно-белом костюме, с локонами на голове и характерным макияжем для 2000-х.
Стоит напомнить, что недавно Лорак приехала в Киев. О причинах её визита в украинскую столицу не сообщалось. Но несложно догадаться, что Лорак прилетела с презентацией своей новой видеоработы "Наполовину", премьера которой состоялась 25 февраля. А 24 марта Лорак появилась в эфире украинского радио Люкс FM, ведущим которого является новоиспеченный холостяк Слава Демин.
Напомним, Лорак не сдержала эмоций в объятиях загорелого "любовника": "Дождались-таки мы!"
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в обнимку со своим "любовником" намекнула на долгожданное событие: "Боже, это не сон"
Также Politeka писала, Ани Лорак пришла на эфир российского телеканала в узком топе, даже бывший муж оценил: новое фото