Фіналіст шоу "Холостячка", бізнесмен Олексій Тригубенко, розповів про минуле, якого соромився

Бізнесмен Олексій Тригубенко був фаворитом на шоу" Холостячка", в якому героїнею була актриса Ксенія Мішина, проте та в підсумку вибрала Олександра Еллерта.

У новому пості сьогоднішній бізнесмен розповів про менш успішні періоди життя, пише Politeka.net. Колись його робота була-грузчі з овочевої бази.

"Сама безглузда робота, яка у мене була – це, напевно, коли я працював вантажником. Це був дуже жорсткий період мого життя. Але я тоді був у такій ситуації, коли я взагалі не знав, що мені робити, куди далі рухатися, чого я взагалі хочу в житті», - зізнався Олексій.

Але, Озираючись назад, Тригубенко не шкодує про такий досвід.

"І мені було дуже соромно розповісти про це друзям. Я б міг сказати, що шкодую про витрачений час, що відразу не знайшов свою справу, що був дуже закритий і думав, що все вирішують зв'язки і батьки. Але з іншого боку, це ж був крутий досвід, який запустив маховик правильних рішень», - розповів він.

Також Тригубенко дав пораду тим, хто зараз перебуває в подібній ситуації.

"Якщо ти не знаєш, чим взагалі зайнятися, що робити, то треба робити хоч щось і починати з самого нуля. Потім, якщо у тебе є завзяття, є мета, якщо ти хочеш вирости, то ти це і зробиш і так, не важливо, ким ти будеш працювати, в якій сфері», - упевнений Олексій.

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