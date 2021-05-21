Відома співачка Тіна Кароль вирішила порадувати своїх шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, новиною співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Роблю це вперше! Але точно знаю, що ви будете в захваті», - написала вона.

Виявилася, що Тіна Кароль випустила колекцію ювелірних прикрас, і навіть вирішила розіграти деякі з них.

Також співачка показала фото, на якому зображена з кільцями, в тому числі і на безіменнгм пальці, а також А білих мереживах. Знімок активно коментують в мережі.

"Весна, ніжність, неймовірна краса», «золоті метелики», «ці прикраси асоціюються з весною», «асоціюються з ніжністю», "для мене це асоціюється з жінкою, що, в свою чергу, включає в себе всі незвичайні риси жінки: красу, ніжність, життєрадісність", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Тіна Кароль не обмежується тільки пісенною творчістю. Раніше вона вже випустила колекцію ароматів для дому, а також панчохи і колготи з назвою своєї пісні "Скандал". Крім того, артистка презентувала колекцію дизайнерських хусток, створених разом з українським брендом.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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