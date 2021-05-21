Известная певица Тина Кароль решила порадовать своих поклонников

Как сообщает Politeka.net, новостью певица поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Делаю это впервые! Но точно знаю, что вы будете в восторге», - написала она.

Оказалась, что Тина Кароль выпустила коллекцию ювелирных украшений, и даже решила разыграть некоторые из них.

Также певица показала фото, на котором запечатлена с кольцами, в том числе и на безымяннгм пальце, а также а белых кружевах. Снимок активно комментируют в Сети.

«Весна, нежность, невероятная красота», «Золотые бабочки», «Эти украшения ассоциируются с весной», «Ассоциируются с нежностью», «Для меня это ассоциируется с женщиной, что, в свою очередь, включает в себя все необычные черты женщины: красоту, нежность, жизнерадостность», - пишут в комментариях.

Как известно, Тина Кароль не ограничивается только песенным творчеством. Ранее она уже выпустила коллекцию ароматов для дома, а также чулки и колготы с названием своей песни "Скандал". Кроме того, артистка презентовала коллекцию дизайнерских платков, созданных вместе с украинским брендом.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".