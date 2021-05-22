Улюблений співак усіх українок, яким за 40, Олег Винник показав свою вдячність на сцені
У Палаці Україна відбулася "українська пісня року 2021". Організаторами проекту виступили самий співочий ректор нашої країни-Михайло Поплавський і" ватажок всіх вовчиць " - Олег Винник.
Про це стало відомо з аккаунта Олега Винника в Instagram. Він опублікував серію відео в розділі сторіз, зроблених під час недавнього концерту, передає Politeka.net.
На кадрах зображений романтичний момент: Винник підійшов до натовпу фанаток і опустився перед ними на коліна і в повітрі руками намалював величезне серце і крикнув фанаткам "я люблю!"доспівуючи свою пісню. Видно, що жінкам такий знак дуже сподобався - пищали і аплодували на всі 100.
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"І навіть у перервах між зйомками ми співаємо", - написав Винник під відео.
Відзначимо, що в недавньому інтерв'ю Олег Винник відверто розповів, чому приховує свою сім'ю і тримає особисте життя за сімома замками. За словами знаменитості, раніше Преса відстежувала кожен його крок, і тому тепер він робить все можливе, щоб захистити своє особисте життя від зайвих очей і пліток.
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