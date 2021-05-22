І навіть у перервах

Улюблений співак усіх українок, яким за 40, Олег Винник показав свою вдячність на сцені

У Палаці Україна відбулася "українська пісня року 2021". Організаторами проекту виступили самий співочий ректор нашої країни-Михайло Поплавський і" ватажок всіх вовчиць " - Олег Винник.



Про це стало відомо з аккаунта Олега Винника в Instagram. Він опублікував серію відео в розділі сторіз, зроблених під час недавнього концерту, передає Politeka.net.

На кадрах зображений романтичний момент: Винник підійшов до натовпу фанаток і опустився перед ними на коліна і в повітрі руками намалював величезне серце і крикнув фанаткам "я люблю!"доспівуючи свою пісню. Видно, що жінкам такий знак дуже сподобався - пищали і аплодували на всі 100.

"І навіть у перервах між зйомками ми співаємо", - написав Винник під відео.

Відзначимо, що в недавньому інтерв'ю Олег Винник відверто розповів, чому приховує свою сім'ю і тримає особисте життя за сімома замками. За словами знаменитості, раніше Преса відстежувала кожен його крок, і тому тепер він робить все можливе, щоб захистити своє особисте життя від зайвих очей і пліток.





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