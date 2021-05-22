Любимый певец всех украинок, которым за 40, Олег Винник показал свою признательность на сцене
Во Дворце Украина состоялась "Украинская песня года 2021". Организаторами проекта выступили самый певческий ректор нашей страны - Михаил Поплавский и "вожак всех волчиц" - Олег Винник.
Об этом стало известно из аккаунта Олега Винника в Инстаграм. Он опубликовал серию видео в разделе сториз, сделанных во время недавнего концерта, передает Politeka.net.
На кадрах запечатлен романтический момент: Винник подошел к толпе фанаток и опустился перед ними на колени и в воздухе руками нарисовал огромное сердце и крикнул фанаткам "Я люблю!" допевая свою песню. Видно, что женщинам такой знак очень понравился - пищали и аплодировали на все 100.
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"И даже в переменах между съемками мы поем", - написал Винник под видео.
Отметим, что в недавнем интервью Олег Винник откровенно рассказал, почему скрывает свою семью и держит личную жизнь за семью замками. По словам знаменитости, раньше пресса отслеживала каждый его шаг, и поэтому теперь он делает все возможное, чтобы оградить свою личную жизнь от лишних глаз и сплетен.
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