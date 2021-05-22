И даже в переменах

Любимый певец всех украинок, которым за 40, Олег Винник показал свою признательность на сцене

Во Дворце Украина состоялась "Украинская песня года 2021". Организаторами проекта выступили самый певческий ректор нашей страны - Михаил Поплавский и "вожак всех волчиц" - Олег Винник.



Об этом стало известно из аккаунта Олега Винника в Инстаграм. Он опубликовал серию видео в разделе сториз, сделанных во время недавнего концерта, передает Politeka.net.

На кадрах запечатлен романтический момент: Винник подошел к толпе фанаток и опустился перед ними на колени и в воздухе руками нарисовал огромное сердце и крикнул фанаткам "Я люблю!" допевая свою песню. Видно, что женщинам такой знак очень понравился - пищали и аплодировали на все 100.

"И даже в переменах между съемками мы поем", - написал Винник под видео.

Отметим, что в недавнем интервью Олег Винник откровенно рассказал, почему скрывает свою семью и держит личную жизнь за семью замками. По словам знаменитости, раньше пресса отслеживала каждый его шаг, и поэтому теперь он делает все возможное, чтобы оградить свою личную жизнь от лишних глаз и сплетен.





Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"

Также Politeka писала, что Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто"