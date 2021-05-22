Ті ж люди, в тому ж місці

Відомий український співак Дмитро Монатік живе в селищі Крюківщина під Києвом, Дружина на знімках випадково показала з "сімейне гніздечко"

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Територія будинку музиканта знаходиться прямо посеред поля, з усіх боків йде будівництво і безліч незаселених будівель по сусідству. Сам котедж двоповерховий, побудований в класичному стилі з гаражем на одну машину.

"Ті ж люди, в тому ж місці", - написала Ірина Монатік, зафіксувавши на фото коханого чоловіка, що сидить за столиком на території будинку.

На задньому дворі будинку Дмитра є відкрита тераса і будівля, яка призначена для гостей. На галявині басейн, який накритий на зиму. А ще батут, дитячий майданчик з гірками і гойдалками.

Варто відзначити, що ділянка в Монатіка, гонорар якого становить $100 000 в новорічну ніч, досить скромний. Його будинок двоповерховий, є один гараж. Вартість такої землі і будинку оцінюється в $75 000-100 000. За словами інсайдерів, дві ділянки землі загальною площею 12 соток, на яких зараз стоїть котедж, артист купив ще 5 років тому.



анее ми писали, що Ірина і Діма Монатік одружилися в 2012 році. На весіллі не було нікого, крім двох закоханих.

Артист згадав в одному з інтерв'ю, що вони розписалися, пішли в ресторан і замовили, що раніше ніколи не могли собі дозволити.

Співак розповів, що дуже любить свою дружину, і з нею він пройшов багато чого.

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