Те же люди, в том же месте

Известный украинский певец Дмитрий Монатик живет в поселке Крюковщина под Киевом, жена на снимках случайно показала из "семейное гнездышко"

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Территория дома музыканта находится прямо посреди поля, со всех сторон идет строительство и множество незаселенных зданий по соседству. Сам коттедж двухэтажный, построен в классическом стиле с гаражом на одну машину.

"Те же люди, в том же месте", - написала Ирина Монатик, запечатлив на фото любимого мужа, сидящего за столиком на территории дома.

На заднем дворе дома Дмитрия есть открытая терраса и здание, которое предназначено для гостей. На лужайке бассейн, который накрыт на зиму. А еще батут, детская площадка с горками и качелями.

Стоит отметить, что участок в Монатика, гонорар которого составляет $100 000 в новогоднюю ночь, достаточно скромный. Его дом двухэтажный, есть один гараж. Стоимость такой земли и дома оценивается в $75 000-100 000. По словам инсайдеров, два участка земли общей площадью 12 соток, на которых сейчас стоит коттедж, артист купил еще 5 лет назад.



анее мы писали, что Ирина и Дима Монатик поженились в 2012 году. На свадьбе не было никого, кроме двоих влюбленных.

Артист вспомнил в одном из интервью, что они расписались, пошли в ресторан и заказали, что раньше никогда не могли себе позволить.

Певец рассказал, что очень любит свою жену, и с ней он прошел многое.

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