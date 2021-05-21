Співачка показала, що її розслабляє

Група GO_A, яка представляє Україну на "Євробаченні" у 2021 році, готується до фіналу

Пісенний конкурс проходить в Роттердамі з 18 по 22 травня, передає Politeka.net. Вже відбувся перший півфінал, на якому учасники з України просто підкорили зал. Користувачі мережі різних країн світу оцінили по достоїнству перший виступ, написавши багато приємного.

Тепер група готується до фіналу, який відбудеться в другій половині.

На колектив GO_A лягла велика відповідальність. Солістка групи Катерина Павленко показала в сторіс, як заспокоює нерви перед виступом.

"Доброго ранку! Я вже з "чаркою" м'ятного чаю. Нерви треба заспокоювати перед фіналом", - поділилася солістка GO_A в стильній чорній сукні й масці на обличчі.

Також пізніше Катерина опублікувала фото, як заховала голову під конус.

"Доброго ранку!",- написала артистка.

Крім того, зірка показала, що діється під час підготовки до конкурсу за сценою.

Зараз йдуть репетиції, що дуже хвилююче.

Нагадаємо, Катерина Павленко розповіла про випадок, що стався під час її виступу на Євробаченні в прямому ефірі.

Виявляється, під час танців учасників GO_A платформа, на який вони виступали, не витримала і роз'їхалася. Однак, Катерина показала себе, як справжній професіонал, продовжуючи співати, і результат того вартий, адже в підсумку колектив отримав хвалебні відгуки.

Нагадаємо, що солістка GO_A повідомила про проблему під час прямого ефіру Євробачення: "не витримала і..."

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