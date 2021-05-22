Півфіналіст шоу "Холостячка", ведучий заходів, гуморист Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, показав кохану

Колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина зараз будує стосунки з коміком Олександром Еллертом, якого вибрала на шоу, передає Politeka.net.

Знехтуваний Андрій Рибак після завершення зйомок не тільки продовжив будувати кар'єру, а також нові "старі" відносини. Річ у тому, що екс-учасник проекту повернувся до своєї дівчини Аліни Смирнової.

За крок від фіналу гуморист розповів, що за межами проекту його чекає дівчина, а на шоу він прийшов заради своєї роботи. Перед участю Рибак запевнив Смирнову, що не закохається в Мішину, але в підсумку не дотримав своєї обіцянки.

Після вильоту з реаліті він зустрівся з Аліною, все їй пояснив, а вона пробачила.

Зараз пара публікує спільні фото і виглядає щасливою. У недавній фотосесії Рибак і Смирнова позували разом під дощем. Знімки викликали захват у шанувальників.

"Класно виглядаєте разом! Хапайте дівчину і одружуйтеся поки вона поруч ❤️", " Шикарно 🔥 це кращі фоточки вашої пари🔥 🔥 🔥", " рідко пишу коментарі, але це таааак гарно...😍 ", "Нереально 🔥дуже ніжно і красиво❤️", "неймовірні", - написали користувачі мережі.

Варто зазначити, в програмі "Холостячка. Життя після проекту" у грудні минулого року Андрій Рибак розповів, що на Аліну обрушилося багато негативу після завершення шоу. Зокрема, люди писали Аліні - вона стала виною, що почуття між Мішиною і Рибаком не зародилися.

Крім того, користувачі мережі стали порівнювати кохану Андрія з Мішиною, в тому числі через колір волосся, що було неприємно читати Аліні.



Нагадаємо, що півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

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