Полуфиналист шоу "Холостячка", ведущий мероприятий, юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал возлюбленную
Бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина сейчас строит отношения с комиком Александром Эллертом, которого выбрала на шоу, передает Politeka.net.
Отвергнутый Андрей Рыбак после завершения съемок не только продолжил строить карьеру, а также новые "старые" отношения. Дело в том, что экс-участник проекта вернулся к своей девушке Алине Смирновой.
В шаге от финала юморист рассказал, что за пределами проекта его ждет девушка, а на шоу он пришел ради своей работы. Перед участием Рыбак заверил Смирнову, что не влюбится в Мишину, но в итоге не сдержал своего обещания.
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После вылета из реалити он встретился с Алиной, все ей объяснил, а она простила.
Сейчас пара публикует совместные фото и выглядит счастливой. В недавней фотосессии Рыбак и Смирнова позировали вместе под дождем. Снимки вызвали восторг у поклонников.
"Классно смотритесь вместе! Хватайте девушку и женитесь пока она рядом ❤️", "Шикарно 🔥 Это лучшие фоточки вашей пары 🔥🔥🔥", "Редко пишу комментарии, но это таааак красиво...😍", "Нереально 🔥очень нежно и красиво ❤️", "Невероятные", - написали пользователи сети.
Стоит отметить, в программе «Холостячка. Жизнь после проекта» в декабре прошлого года Андрей Рыбак рассказал, что на Алину обрушилось много негатива после завершения шоу. В частности, люди писали Алине - она стала виной, что чувства между Мишиной и Рыбаком не зародились.
Кроме того, пользователи сети стали сравнивать возлюбленную Андрея с Мишиной, в том числе из-за цвета волос, что было неприятно читать Алине.
Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".
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