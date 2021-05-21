Відома українська співачка Оля Полякова показала себе і розповіла про прем'єру

Як пише Politeka.net, Оля Полякова вже давно популярна серед українців в якості співачки. Красуня не тільки побудувала кар'єру, а й сім'ю, адже виховує двох прекрасних дочок. Зараз артистка активно веде соціальні мережі, де показує свою творчість, а також кадри з особистого життя.

Цього разу Оля опублікувала фото, на якому позувала в салатовому леопардовому костюмі. Красуня його відчинила, демонструючи пишні форми у великому декольте, а також величезний золотий ланцюжок на шиї. Полякова висунула язика, вражаючи яскравим образом.

"Ну, що, дорогі мої, чекаємо Прем'єру? Ось і вона-доросла дівчинка! Поки що тільки образ, а вже скоро я представлю вам пісню і кліп!! Це буде історія, як завжди, про непросту, але цікаву долю Її Величності жінки. Цього разу сюжет буде про те, що кожна з нас в кругообігу справ і клопоту повинна берегти свою внутрішню дівчинку, піклуватися про неї, балувати і регулярно вигулювати. І в цьому вам, як ніхто інший, допоможе, звичайно ж, ваша уважна і улюблена артистка ;)

Сумую за прем'єрами, новими піснями та кліпами! Це ж перший за півтора року!!!

А ще я шалено скучила за концертами і своєю публікою, хочу нагадати, що завтра ми зустрічаємося в Білій Церкві. Запрошую всіх і дуже чекаю!

І як вам новий образ?",- написала зірка.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Воу, це круто", "як завжди - неймовірна", "ви красива, я вас обожнюю", " Ольга, ви прекрасні. Втім, як завжди", "Образ вогонь, до зустрічі в Білій Церкві".

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