Відомий український співак DZIDZIO (Михайло Хома) показав в якій компанії з'явився на церемонії нагородження лауреатів Шевченківської премії

Як пише Politeka.net, на церемонії нагородження лауреатів Шевченківської премії можна було зустріти багатьох українських артистів. Так, Дзідзьо у своєму акаунті в Instagram поділився дуже красивим фото, на яких чоловіки в чорному. Серед лауреатів сам Дзідзьо, Олександр Пономарьов, ALEKSEEV і Артем Пивоваров.

Ведучими ювілейної церемонії нагородження переможців Національної премії ім. Т. Шевченком були Лілія Ребрик і Олексій Суханов. Премії цього року-60!

"На церемонії вручення Шевченківської премії", - лаконічно підписав знімок Дзідзьо.

На фото всі виконавці в чорних ділових костюмах і в чорних сорочках-всі, крім Дзідзьо, щиро посміхаються і навіть сміються, один Михайло, який зараз розлучається з співачкою SLAVIA, серйозно дивиться в об'єктив.

Користувачі мережі відразу відзначили коментарями знімок чоловіків у чорному і трохи покритикували за дивний дресскод: "а де Цибульська зі своїми сердечками в коментах?", "Які ви всі гарні ❤️❤️❤️", " ви найкращі вітаю❤️", " Хтось помер💀 💀 💀", " люди в Чорному😍 😍 😍 😍", " круто, вітаю! Чекаємо від вас нових шедеврів!!!❤ ️ ", "🤩 Дивний дресскод)😉", " Готи-готи... 😃".

Нагадавши, у родині Олі Полякової підростають дві серцеїдки, розтанув навіть Дзідзьо

А ще Politeka писала, що розлучаються Дзідзьо і Slavia публічно обмінялися " люб'язностями"

Також Politeka повідомляла, що 35-річна Цибульська заговорила про свою причетність до розлучення Дзідзьо