Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе в спортзалі

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала популярною спортсменкою серед любителів легкої атлетики, адже завоювала безліч вітчизняних та міжнародних медалей. Красуня активно веде блог в Instagram, де ділитися кадрами з особистого життя і тренуваннями.

Цього разу Марина опублікувала сторіс, який зняла в спортзалі. Дівчина позувала в майці і шортиках, стоячи перед дзеркалом. Після цього красуня показала свого друга-Віктора, який лежав на тренажері.

"Явно активніше, ніж я", - написала на кадрах Марина.

"Що тобі хочеться. Говори щось. Що ти хочеш ляпнути? А ну ка...",- сказала красуня у відео.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже вона була в сторіс Instagram.

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Марина показала знімок, на якому була в світлому міні-бікіні і окулярах. Дівчина стояла біля басейну, демонструючи розкішну фігуру.

"Останній тиждень, щоб почати цей тренувальний збір, тепер потрібно бути сильнішим, ніж раніше",-написала Бех-Романчук під фото.

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