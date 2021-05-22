Ресторатор, суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав до того, як став займатися спортом

Кулінар виклав кадри на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Зараз він регулярно відвідує тренажерний зал, але так було не завжди.

Ектор Хіменес-Браво тепер дійсно може похвалитися чудовою фізичною формою, яку підтримує за допомогою дієти і тренувань.

«У Моєму меню немає цукру, вершкового масла, жирних продуктів і борошна, але всі інші продукти я їм. Просто це здорова їжа", - розповідав Ектор раніше.

Не менш важливим елементом є і заняття в залі, які суддя шоу "Майстер Шеф" періодично показує в мережі.

"Я ходжу в спортзал чотири рази на тиждень. Це досить важко. Іноді замислююся: а може, не треба було починати? Але, по правді кажучи, Якщо я пропускаю тренування, відчуваю почуття провини! Це змушує мене встати і піти в зал», - якось зізнавався суддя шоу "Майстер Шеф".

У нових сторіс Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав п'ять років тому, коли тільки вирішив активно займатися спортом. Можна помітити, що форма кулінара відрізняється разюче. Приклад суддя шоу" Майстер Шеф " дествительно мотивує ходдить в зал.

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