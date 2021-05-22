Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как стал заниматься спортом

Кулинар выложил кадры на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Сейчас он регулярно посещает тренажерный зал, но так было не всегда.

Эктор Хименес-Браво теперь действительно может похвастаться замечательной физической формой, которую поддерживает с помощью диеты и тренировок.

«В моем меню нет сахара, сливочного масла, жирных продуктов и муки, но все остальные продукты я ем. Просто это здоровая еда», - рассказывал Эктор ранее.

Не менее важным элементом являются и занятия в зале, которые он периодически показывает в Сети.

«Я хожу в спортзал четыре раза в неделю. Это достаточно тяжело. Иногда задумываюсь: а может, не надо было начинать? Но, по правде говоря, если я пропускаю тренировку, испытываю чувство вины! Это заставляет меня встать и пойти в зал», - как-то признавался судья шоу "Мастер Шеф".

В новых сторис Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел пять лет назад, когда только решил активно заниматься спортом. Можно заметить, что форма кулинара отличается разительно. Пример судья шоу "Мастер Шеф" дествительно мотивирует ходдить в зал.

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