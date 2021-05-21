Ведуча Маша Єфросиніна торкнулася делікатної теми, яка знайома, напевно, кожній жінці

41-річна зірка зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, поділившись яскравими фото та одкровеннями про гіркий досвід в коханні, передає Politeka.net.

На знімках Єфросиніна позувала в шкіряному тренчі бордового кольору і зеленій сукні. Брюнетка покрутилася перед камерою в різних позах, а в підписі спробувала розібратися, чому в деяких відносинах присутні біль та страждання.

Маша зробила анонс наступного випуску своєї програми "Экзамен", натякнувши про проблеми чергових героїнь:

"Чи є плата за любов? Є, безумовно. Ти неодмінно розплачуєшся за своє, нарешті, знайдене щастя або гірким досвідом, або стражданнями, або втратами і помилками... Якщо подивитися на будь-яку історію кохання, їй майже завжди передує біль... Так було і у мене, і у більшості жінок, яких я знаю. Але написати сьогодні про це мене надихнули три останні інтерв'ю в #экзамен, що ми зняли. Всі героїні супер різні, прям полярні, а любов «заслуговували» однаково непросто... Два випуски ще в монтажі, а один вже сьогодні ввечері на моєму каналі! І взагалі, ми Вам стільки всього готуємо! І, дивіться, буде Вам відразу любов без страждань 😉💗 ", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати побачене, Маші вдалося зачепити публіку за живе. Не залишилася байдужою і її колега, ведуча Леся Нікітюк, до речі, закореніла "холостячка", поставивши "лайк".

"Спочатку хотіла написати, що немає плати, але потім задумалася... Підтримую, що є!"

"Це не любов. Де втрати. Помилка. І біль. Любов це радість. Захват. Ніжність. Полюбіть❤️ і дізнаєтесь"

"Маш, скільки в вас любові і гармонії! Натхнення😍"

"Класссс. Люблю цю передачу ❤❤"

"Дякую вам за "Экзамен", Марія❤️ від душі 🙌"

"Вірно, Маша, спасибі за пост і одкровення! За все в житті платимо, і удача, якщо тільки грошима"

Нагадаємо, що Єфросиніна і кравець з "Квартал 95" викликали бурю емоцій своїми перевтіленнями, відео: "Маша в ролі...".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з короткою стрижкою стала невдалою копією Макса Барських: "більше схожа на...".

Також Politeka писала, що безбашена Єфросиніна влаштувала бійку з актрисою "Квартал 95", кадри свавілля: "спочатку б'ються, потім...".