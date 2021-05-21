Ведущая Маша Ефросинина затронула щекотливую тему, которая знакома, наверно, каждой женщине

41-летняя звезда сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись яркими фото и откровениями о горьком опыте в любви, передает Politeka.net.

На снимках Ефросинина позировала в кожаном тренче бордового цвета и зеленом платье. Брюнетка покрутилась перед камерой в различных позах, а в подписи попыталась разобраться, почему в некоторых отношениях присутствуют боль и страдания.

Маша сделала анонс следующего выпуска своей программы "Экзамен", намекнув о проблемах очередных героинь:

"Есть ли плата за любовь? Есть, безусловно. Ты непременно расплачиваешься за своё, наконец, обретённое счастье либо горьким опытом, либо страданиями, либо потерями и ошибками... Если посмотреть на любую историю любви, ей почти всегда предшествует боль... Так было и у меня, и у большинства женщин, которых я знаю. Но написать сегодня об этом меня вдохновили три последних интервью в #Экзамен, что мы сняли. Все героини супер разные, прям полярные, а любовь «заслуживали» одинаково непросто... Два выпуска ещё в монтаже, а один уже сегодня вечером на моём канале! И вообще, мы вам столько всего готовим! И, глядишь, будет вам сразу любовь без страданий😉💗", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, Маше удалось зацепить публику за живое. Не осталась равнодушной и ее коллега, ведущая Леся Никитюк, к слову, закоренелая "холостячка", поставив "лайк".

"Изначально хотела написать, что нет платы, но потом задумалась... Поддерживаю, что есть!"

"Это не любовь. Где потери. Ошибки. И боль. Любовь это радость. Восторг. Нежность. Полюбите❤️ и узнаете"

"Маш, сколько в вас любви и гармонии! Вдохновение😍"

"Класссс. Люблю эту передачу ❤❤"

"Благодарю вас за экзамен, Мария❤️ от души 🙌"

"Верно, Маша, спасибо за пост и откровение! За все в жизни платим, и удача, если только деньгами"

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