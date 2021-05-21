Дружина музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, надихає тисячі українок власним прикладом

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала під час цікавого заняття, а в підписі розкрила, чому це для неї так важливо.

Мова про медитації. На знімку дівчина постала в темних лосинах і світлій сорочці, зав'язаній на животі. Дружина Бабкіна сиділа в позі лотоса, закривши очі та явно насолоджуючись моментом.

Сніжана присвятила пост Всесвітньому дню медитацій, розповівши про особистий досвід.

"🧘Медитація - це заняття любов'ю всередині себе!🤍 Медитація - моя чарівна звичка, яка зі мною майже 7 років. З медитації я починаю свій день, медитацією я день завершую! Дякую собі, що в один момент змусила себе регулярно практикувати і побачила чарівні результати!💫" ,- поділилася знаменитість.

Як відомо, дружина Бабкіна нещодавно вирішила нести в світ свої пізнання в цій сфері, запустивши @snezhno_marafon.

"А хто серед моїх підписників медитує регулярно? Розкажіть! Як часто? Як довго? Яка медитація? Які результати? Що відчуваєте? Які усвідомлення за цей період?👇",- запитала вона в публіки.

"Хочу спробувати! ❤ ️"; "Вітаю Вас💝 Сніжаночка, ваші медитації приголомшливі, кажу як учасниця ѕніжномарафону❤️ Дякую і всіх благ💟"; "Займаюся кундаліні йогою, медитації входять в практику, тому практично кожен день! 😍не знала, що сьогодні таке свято. Поздоровляю! 🌺 🦋", - відгукнулися користувачі в коментарях.

Нагадаємо, безсоромна дружина Бабкіна вип'ятила сідниці в ліфті, чим засмущала чоловіка: "Ох і парочка, так?".

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