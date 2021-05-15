Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников яркими семейным фото с детьми и мужем

Как сообщает Politeka.net, актриса и любимая жена популярного украинского исполнителя и музыканта Сергея Бабкина Снежана не перестает удивлять публику яркими фото в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала очаровательный кадр, на котором позируем вместе со своими детьми и мужем.

На новом фото звездное семейство запечатлено в яркой праздничной локации – все нарядные и счастливые. На снимке можно увидеть Снежану в стильном красном платье с укладкой и макияжем. Рядом с ней двое старших детей – сын и дочка, а в другой стороны сам Сергей Бабкин, который держит на руках самого младшего сына Елисея, которого супруги редко показывают поклонникам.

В подписи к публикации Снежана поздравила всех с Днем семьи: "Сегодня Международный День Семьи! Поздравляю вас всех, Друзья! Будьте Здоровы! Мира, Гармонии, Любви Вашим близким и родным!". Пользователи тут же принялись обсуждать фото, поздравляя семейство с праздником. "Поздравляю!", "Поздравляю Вашу семью, Вы супер", "Спасибо! Вашу прекрасную семью с праздником!", "С праздником вас", "Какие вы классные", "С праздником прекрасная семья", "Вы такие яркие и красивые, класс. Поздравляю", - пишут в комментариях к фото.

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