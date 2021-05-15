Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников яркими семейным фото с детьми и мужем
Как сообщает Politeka.net, актриса и любимая жена популярного украинского исполнителя и музыканта Сергея Бабкина Снежана не перестает удивлять публику яркими фото в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала очаровательный кадр, на котором позируем вместе со своими детьми и мужем.
На новом фото звездное семейство запечатлено в яркой праздничной локации – все нарядные и счастливые. На снимке можно увидеть Снежану в стильном красном платье с укладкой и макияжем. Рядом с ней двое старших детей – сын и дочка, а в другой стороны сам Сергей Бабкин, который держит на руках самого младшего сына Елисея, которого супруги редко показывают поклонникам.
В подписи к публикации Снежана поздравила всех с Днем семьи: "Сегодня Международный День Семьи! Поздравляю вас всех, Друзья! Будьте Здоровы! Мира, Гармонии, Любви Вашим близким и родным!". Пользователи тут же принялись обсуждать фото, поздравляя семейство с праздником. "Поздравляю!", "Поздравляю Вашу семью, Вы супер", "Спасибо! Вашу прекрасную семью с праздником!", "С праздником вас", "Какие вы классные", "С праздником прекрасная семья", "Вы такие яркие и красивые, класс. Поздравляю", - пишут в комментариях к фото.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Конфликт Израиля и Палестины достиг апогея, в ход пошли танки и вертолеты: жуткие кадры
Макаревич поделился впечатлениями об украинских городах: "Мы проводим дни в радости"
Любимая учительница первоклашек попала под пули стрелка в Казани: "Услышала шум и вышла"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Напомним, Бесстыжая жена Бабкина выпятила ягодицы в лифте, чем засмущала мужа: "Ох и парочка, да?".
Как сообщала Politeka, Выздоровевший Бабкин изумил внешним видом рядом со счастливой женой и детьми: "Наконец-то побрился...".
Также Politeka писала, Перенесший операцию Бабкин удивил преображением и показал подросших сына и дочь: "А ее возлюбленный...".