Супруга музыканта Сергея Бабкина, Снежана, вдохновляет тысячи украинок собственным примером

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала во время любопытного занятия, а в подписи раскрыла, почему это для нее так важно.

Речь о медитациях. На снимке девушка предстала в темных лосинах и светлой рубашке, завязанной на животе. Жена Бабкина сидела в позе лотоса, закрыв глаза и явно наслаждаясь моментом.

Снежана посвятила пост Всемирному дню медитаций, рассказав о личном опыте.

"🧘🏻 Медитация - это занятие Любовью внутри Себя!🤍 Медитация - моя волшебная привычка, которая со мной почти 7 лет. С Медитации я начинаю свой день, Медитацией я день завершаю! Благодарю себя, что в один момент заставила себя регулярно практиковать и увидела волшебные результаты!💫", - поделилась знаменитость.

Как известно, жена Бабкина недавно решила нести в мир свои познания в этой области, запустив @snezhno_marafon.

"А кто среди моих подписчиков медитирует регулярно? Расскажите! Как часто? Как долго? Какая медитация? Какие результаты? Что чувствуете? Какие осознания за этот период?👇🏻", - спросила она у публики.

"Хочу попробовать! ❤️"; "Поздравляю Вас💝 Снежаночка, ваши медитации потрясающие, говорю как участница sнежномарафона❤️ Спасибо и всех благ💟"; "🔥занимаюсь кундалини йогой, медитации входят в практику, поэтому практически каждый день! 😍не знала, что сегодня такой праздник. Поздравляю! 🌺🦋", - откликнулись пользователи в комментариях.

Напомним, бесстыжая жена Бабкина выпятила ягодицы в лифте, чем засмущала мужа: "Ох и парочка, да?".

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