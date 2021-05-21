Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе вдома

Як пише Politeka.net, Володимир став відомий українцям завдяки "Фабриці зірок", де справив справжній тріумф. Артистом відразу зайнялася Наталія Могилевська, але через деякий час Дантес вирішив зробити паузу і повернувся на сцену тільки в 2019 році. Зараз красень активно веде соціальні мережі, де ділитися не тільки творчістю, а й особистими кадрами.

Цього разу Володимир опублікував фото, на якому позував у штанях і білій кофті, сидячи на дивані. Поруч можна побачити келих п'янкого напою, а також піднос з виноградом, м'ясом і сиром.

"Ну що, друзі?

Всі пишуть про фільми / серіали, ну і я туди ж. Саме час зробити пост для збереження!

Ділюся своїм списком улюблених / нових фільмів і серіалів, а ви пишіть свої в коментарях - давайте зробимо так, щоб усім вистачило подивитися", - написав Володимир.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Навіщо ж нам серіали, якщо ми можемо просто подивитися на тебе", " не дивимося фільми, дивимося твої кліпи!", "Відразу видно, що Вова Netflix підключив", " Траса 60. Кожен раз, як вперше і на цитати його розібрати просто, а іноді на паузу ставити, щоб осмислити".

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