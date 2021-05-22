Екс-фаворитка "Холостяка" Михайла Заливако Юлія " Зайка", висловилася після програшу у фіналі проекту

В останньому ефірі "Холостяка-11" за серце бізнесмена Михайла Заливако боролися не двоє, а відразу троє дівчат. Причому однією з них стала раніше пішла з шоу Юлія «Зайка». Чоловік ще з першої вечірки дивував публіку, коли вирішив залишити в шоу всіх 29 учасниць, і продовжував приголомшувати сміливими рішеннями. Навіть фінал користувачі жорстко засудили.

Під час фінальних побачень чоловік розпрощався з Розалі, заявивши, що у них немає спільного майбутнього. А вже у фіналі Михайло згадав про минулий за три місяці. Очевидно, зізнатися в коханні Михайло зміг тільки одній. І нею стала Ганна Богдан. З Юлею "зайчиком" Заливако попрощався, зізнавшись, що не любить її.

«Я вперше приміряла на себе образ нареченої.Так ось, що відчувають ці щасливі дівчата. Тепер, Я розумію їх сльози щастя. Це неймовірне відчуття, ніби в казці 💕», - спочатку написала Юлія.

Після Вона розповіла, що відчуває через відмову:

"Ти сказав, що це не любов... Відчуття такі ніби моє серце лопнуло як повітряна куля, в яку встромили кинджал️ ️ Внутри всередині кров повільно стікає з залишків розбитого серця вниз по внутрішніх стінках мого тіла... Мені погано... огидне почуття! ②Коли розбивається серце всередині порожнеча вакуум і пече біль. В голові дзвенить лише одне питання:за що ти так зі мною?💔🖤».

Користувачі підтримали дівчину: "Вся Україна плаче😢; такий діамант заслуговує кращого чоловіка); Лол, А навіщо тоді потрібно було повертати? Гра з почуттями тупо: туди сюди, туди сюди; я так на одному диханні вболівала за тебе!; Юльчик, зайка, Тримайся! 😢 Блін і знову я плачу; таке відчуття, що купили шоу холостяк 😢" »

Як відомо, 27-річна дівчина вилетіла з проекту в 9-му ефірі. Юлія не зуміла донести до Міші своїх почуттів і вже після шоу розповіла про закоханість. Коментуючи свій виліт, Юлія зізналася, що на той момент перестала розуміти, куди рухатися далі. "Холостяк", мабуть, втомившись розкривати дівчину, обділив її трояндою і відправив додому, незважаючи на те, що з самого першого ефіру" зайчика " називали його фавриткою. А у фіналі, як видно, хоч і повернув чоловік її, але все одно не вибрав.

Зараз Юлія вже оговталася. У дівчини з'явилася своя армія фанатів, які щиро її підтримують. З деякими з них вона навіть бачиться.

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