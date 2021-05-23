Відома українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Ліда Лі починала як бек вокалістка Монатіка. Після цього красуня пробувала себе на шоу талантів, а трохи пізніше Дмитро вирішив зробити з дівчини повноцінну співачку. І це принесло свої плоди, адже Ліда Лі цього року була нагороджена на церемонії YUNA, де стала відкриттям року.
Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де регулярно публікує новий контент. Цього разу Ліда Лі вирішила показати нову напівпрозору сукню, яку вибрала для сценічного образу. На кількох фото дівчина показала його з різних ракурсів.
"Сліпуче, чудово сьогодні провели вечір", - написала Ліда Лі.
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"Вогонь", - написала дружина Дмитра Монатіка Ірина.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка краса", "Діва", "Вау", "Дівчина, ви прекрасна, слів немає", "неймовірно красива і талановита", "ви найкрасивіша".
Повідомлялося, що відома українська співачка Ліда Лі показала, як веселилася в ліфті після свого тріумфу на престижній премії.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Ліда Лі показала, як почувається після отримання цієї нагороди.
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