Ведуча Леся Нікітюк заінтригувала свіжими кадрами, опинившись в несподіваній компанії
33-річна зірка, що засвітилася в таких проєктах, як "Орел і решка", "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Хто проти блондинок" та інших, показала наочно, чому любить свою роботу.
Дівчина виставила нові "сторіз" у себе в Instagram, на яких похвалилася раннім підйомом і енергією творити, передає Politeka.net.
Так, Леся зустріла ранок в компанії з відомим блогером Євгеном Таллером (заснував агентство "WhyNot? Enot"), а також з цілою "свитою" візажистів, костюмерів та інших. Ведуча не зізналася, в якому проєкті вона бере участь нині, але засвітилася за гримирувальним столиком, де над нею чаклували майстри.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Нова "Холостячка" Огневич не встояла перед красою молодого красеня: "Ой, який милашка"
Серце "Холостяка" Заливако було вкрадено, відомо ім'я переможниці проекту: "Це найгірший фінал"
Спалах небезпечної інфекції зафіксований в Харкові: вже троє дітей у лікарні
Відомий співак трагічно загинув після весілля, подробиці: "Ти пішов і забрав з собою частину мене…"
Нікітюк повідомила, що любить свою роботу - "за такий ось ранок", показавши заготовлені вкусняшки для неї і знімальної команди. Потім Леся, в невимушеній обстановці, перекинулася жартами з Таллером.
"Всі думають, що Леся Нікітюк потрапила на телебачення через ліжко, але це не правда, вона погодилася за гаражами", - посміявся блогер, а Нікітюк зробила вигляд, що трохи образилася.
"Леся Нікітюк завжди про всяк випадок вітається з бомжами, тому що думає, що це Женя Таллер", - не вгамовувався Євген.
"Так, так і є!", - в свою чергу "вколола" товариша Нікітюк.
Раніше ми розповідали, Леся, поспілкувавшись з шанувальниками в "сторіз", відповіла на серію популярних питань про її участь в різних шоу.
За словами ведучої, глядачів чекає фантастичне продовження проєкту "Хто зверху?".
"Це буде вогненний сезон... Ми зробили промо, оновлюються банери в студії, і в червні почнуться зйомки", - розповіла вона.
Нагадаємо, що Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".
Також Politeka писала, що Нікітюк показала, як її меценат несподівано перетворився на рокера: "у кожної класної телички...".