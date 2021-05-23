Ведуча Леся Нікітюк заінтригувала свіжими кадрами, опинившись в несподіваній компанії

33-річна зірка, що засвітилася в таких проєктах, як "Орел і решка", "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Хто проти блондинок" та інших, показала наочно, чому любить свою роботу.

Дівчина виставила нові "сторіз" у себе в Instagram, на яких похвалилася раннім підйомом і енергією творити, передає Politeka.net.

Так, Леся зустріла ранок в компанії з відомим блогером Євгеном Таллером (заснував агентство "WhyNot? Enot"), а також з цілою "свитою" візажистів, костюмерів та інших. Ведуча не зізналася, в якому проєкті вона бере участь нині, але засвітилася за гримирувальним столиком, де над нею чаклували майстри.

Нікітюк повідомила, що любить свою роботу - "за такий ось ранок", показавши заготовлені вкусняшки для неї і знімальної команди. Потім Леся, в невимушеній обстановці, перекинулася жартами з Таллером.

"Всі думають, що Леся Нікітюк потрапила на телебачення через ліжко, але це не правда, вона погодилася за гаражами", - посміявся блогер, а Нікітюк зробила вигляд, що трохи образилася.

"Леся Нікітюк завжди про всяк випадок вітається з бомжами, тому що думає, що це Женя Таллер", - не вгамовувався Євген.

"Так, так і є!", - в свою чергу "вколола" товариша Нікітюк.

Раніше ми розповідали, Леся, поспілкувавшись з шанувальниками в "сторіз", відповіла на серію популярних питань про її участь в різних шоу.

За словами ведучої, глядачів чекає фантастичне продовження проєкту "Хто зверху?".

"Це буде вогненний сезон... Ми зробили промо, оновлюються банери в студії, і в червні почнуться зйомки", - розповіла вона.

Нагадаємо, що Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".

Також Politeka писала, що Нікітюк показала, як її меценат несподівано перетворився на рокера: "у кожної класної телички...".