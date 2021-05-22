Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної артистки Софії Ротару, показала, як проводить час на Мальдівах
Як пише Politeka.net, Соня є починаючою українською співачкою, яка вирішила йти по стопах легенди української естради - Софії Ротару. Красуня зараз відпочиває на Мальдівах разом з чоловіком-хокеїстом і активно ділитися кадрами з відпустки в соціальних мережах.
На новому фото дівчина вирішила показати, як проводить час в океані. Біля берега у воді була встановлена гойдалка, на якій і сиділа Соня. Красуня була в міні-бікіні, розвернувшись до камери спиною.
"Щастя", - написала красуня під фото.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Море великий цілитель. Море і відпочинок-це дві вічні стихії з якими не хочеться розлучатися", "Райські види".
Повідомлялося, що племінниця Софії Ротару, молода українська співачка Соня Кей показала сімейне щастя зі своїм чоловіком.
Дівчина опублікувала спільний знімок на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Судячи з зелених дерев на задньому тлі, пара сфотографувалася ще влітку, а тепер з теплотою згадує щасливі дні.
Нагадаємо, племінниця Софії Ротару Покотила у відпустку на Мальдіви і похвалилася фігурою
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