Гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, насмішив витівкою, показавши свій ранок у замку
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зоряного сімейства в Instagram опублікували кумедне відео з 44-річним Галкіним і його семирічною донькою Лізою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
На кадрах Максим постав у дещо розпатланому вигляді й в білому халаті. Батько збентежив доньку раптовим питанням.
"Що ми будемо зараз робити?", - запитав він у дівчинки.
"Не знаю навіть...", - Ліза задумливо потерла підборіддя.
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"Їсти!", - вигукнув Галкін.
"Так! Точно!", - зраділа його донька. При цьому на задньому тлі були чутні булькаючі звуки, ніби хтось щось збиває ложкою.
Мила "сценка" настільки сподобалася публіці, що фанати вирішили поділитися нею в Мережі, підписавши кадри: "Ураааа, їсти!❤️".
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Прекрасна сім'я, хочеться, щоб таких була більшість!!!"
"Культурні люди, такі, як Галкін, не говорять їсти про себе. Це лакейське слово. Навіщо ви його слова переробили?"
"Смачного"
"Супер!!! 👏"
"Ліза ти принадність"
"Як я вас люблю, Максим і Лізочка!!! ❤️❤️"
"Лізонька на татка схожа!"
Раніше ми повідомляли, Галкін засвітив ненафарбовану Пугачову в їхньому саду, що розкинувся навколо замку. 72-річна співачка з широкою посмішкою і в приспущеній блузі виглядала з-за квітучих кущів. Знімок, треба сказати, досить-таки сміливий. По-перше, співачка показала свою справжню зовнішність - без перуки та косметики, а по-друге, здивувала кокетством, виставивши напоказ декольте.
"Ах, літо!", - підписав кадр Галкін.
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