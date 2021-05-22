Юморист Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, насмешил выходкой, показав свое утро в замке

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звездного семейства в Инстаграм опубликовали забавное видео с 44-летним Галкиным и его семилетней дочкой Лизой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах Максим предстал в несколько растрепанном виде и в белом халате. Отец обескуражил дочку внезапным вопросом.

"Что мы будем сейчас делать?", - спросил он у девочки.

"Не знаю даже...", - Лиза задумчиво потерла подбородок.

"Есть!", - воскликнул Галкин.

"Да! Точно!", - обрадовалась его дочка. При этом на заднем фоне были слышны булькающие звуки, будто кто-то что-то взбивает ложкой.

Милая "сценка" настолько понравилась публике, что фанаты решили поделиться ею в Сети, подписав кадры: "Ураааа, кушать!❤️".

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Прекрасная семья, хочется, чтобы таких было большинство!!!"

"Культурные люди, такие, как Галкин, не говорят кушать про себя. Это лакейское слово. Зачем вы его слова переделали?"

"Приятного аппетита"

"Супер!!! 👏"

"Лиза ты прелесть"

"Как я вас люблю, Максим и Лизочка!!! ❤️❤️"

"Лизонька на папочку похожа!"

Ранее мы сообщали, Галкин засветил ненакрашенную Пугачеву в их саду, что раскинулся вокруг замка. 72-летняя певица с широкой улыбкой и в приспущенной блузе выглядывала из-за цветущих кустов. Снимок, надо сказать, довольно-таки смелый. Во-первых, певица показала свою настоящую внешность - без парика и косметики, а во-вторых, удивила кокетством, выставив напоказ декольте.

"Ах, лето!", - подписал кадр Галкин.

Напомним, что муж Пугачевой Галкин ошеломил внешностью на детском фото: «Точная копия…».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина поразила внешностью в стильном образе на прогулке: "Мальчишки, держитесь".

Кроме того Politeka писала, что совсем маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила своим поведением: "Лизонька рано...".