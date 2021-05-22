Юморист Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, насмешил выходкой, показав свое утро в замке
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звездного семейства в Инстаграм опубликовали забавное видео с 44-летним Галкиным и его семилетней дочкой Лизой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
На кадрах Максим предстал в несколько растрепанном виде и в белом халате. Отец обескуражил дочку внезапным вопросом.
"Что мы будем сейчас делать?", - спросил он у девочки.
"Не знаю даже...", - Лиза задумчиво потерла подбородок.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Вспышка опасной инфекции зафиксирована в Харькове: уже трое детей в больнице
Звезды "Квартал 95" Кошевой и Пикалов обескуражили странным поведением в ресторане: "Ну, вы черта гоните..."
Появилось видео с моментом падения самолета в Беларуси: "Думали, что бомба взорвалась"
Брежнева в "незаметном" лифе со стразами показала, чем покорила Меладзе 16 лет назад: "Молодо-горячо"
"Есть!", - воскликнул Галкин.
"Да! Точно!", - обрадовалась его дочка. При этом на заднем фоне были слышны булькающие звуки, будто кто-то что-то взбивает ложкой.
Милая "сценка" настолько понравилась публике, что фанаты решили поделиться ею в Сети, подписав кадры: "Ураааа, кушать!❤️".
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Прекрасная семья, хочется, чтобы таких было большинство!!!"
"Культурные люди, такие, как Галкин, не говорят кушать про себя. Это лакейское слово. Зачем вы его слова переделали?"
"Приятного аппетита"
"Супер!!! 👏"
"Лиза ты прелесть"
"Как я вас люблю, Максим и Лизочка!!! ❤️❤️"
"Лизонька на папочку похожа!"
Ранее мы сообщали, Галкин засветил ненакрашенную Пугачеву в их саду, что раскинулся вокруг замка. 72-летняя певица с широкой улыбкой и в приспущенной блузе выглядывала из-за цветущих кустов. Снимок, надо сказать, довольно-таки смелый. Во-первых, певица показала свою настоящую внешность - без парика и косметики, а во-вторых, удивила кокетством, выставив напоказ декольте.
"Ах, лето!", - подписал кадр Галкин.
Напомним, что муж Пугачевой Галкин ошеломил внешностью на детском фото: «Точная копия…».
Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина поразила внешностью в стильном образе на прогулке: "Мальчишки, держитесь".
Кроме того Politeka писала, что совсем маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила своим поведением: "Лизонька рано...".