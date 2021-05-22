Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча продовжує приховувати живіт, надивившись на оголошення вагітності

Не так давно спеціально до дня вручення премії VIVA awards в "Світському житті" зняли випуск. Незмінна телеведуча програми Катерина Осадча з'явилася в стильному вбранні, який вигідно підкреслював її стрункі ноги і ховав вагітний живіт. Світло-сірий піджак вільного крою на одному гудзику сховав зайве, показуючи Осадчу в новому світлі.

Як відомо, про свою третю вагітність Катерина оголосила прямо під час відпустки, вирішивши, що приховувати новину вже пізно, адже зміни помітні і так. Відзначимо, артистка завжди намагалася за временя вагітності не робити акцент на фігурі і перший, і другий раз завжди ховала живіт до останнього.

Цього разу хоч новина вже і відома всім, від свого стилю в одязі Катерина не відступилася. Світлий піджак і чорні класичні брюки, а також акуратні туфлі-човники створили ніжний лук. Позуючи разом з Дорофєєвою в салатовому коротенькому платті Катерина здавалася ще вище і молодше.

До слова, телеведуча вважається однією з наймодніших дівчат країни. Створювати помітні образи Каті допомагають дизайнери і стилісти.

Телеведуча в День вишиванки показала себе в стильному образі - в білій сорочці з пишними рукавами у вишивці і в гірчичній вишитій сукні. Зірка виглядала досить ефектно, незважаючи на те, що на її обличчі немає ні грама косметики, а волосся не укладені в красиву укладку, а просто розпущене.

"Мені Катерина більше подобалася до деяких змін у зовнішності, ви зрозуміли про що я??? ", "Ви дуже гарна, без макіяжу", "Наша найкрасивіша Україночка, завжди так жінки цвітуть і пахнуть"," які гарні вишиванки", " зі святом!!! У мене як у шевця без чобіт, немає вишиванки, хоча вишивати дуже люблю і вишиваю, але восновному картини", - пишуть користувачі.

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