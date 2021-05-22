Популярная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая продолжает скрывать живот, насмотря на объявление беременности

Не так давно специально ко дню вручении премии VIVA awards в «Светской жизни» сняли выпуск. Неизменная телеведущая программы Катерина Осадчая появилась в стильном наряде, который выгодно подчеркивал ее стройные ноги и прятал беременный живот. Светло-серый пиджак свободного кроя на одной пуговице спрятал лишнее, показывая Осадчую в новом свете.

Как известно, о своей третьей беременности Катерина объявила прямо во время отпуска, решив, что скрывать новость уже поздно, ведь перемены заметны и так. Отметим, артистка всегда старалась за временя беременности не делать акцент на фигуре и первый, и второй раз всегда прятала живот до последнего.

В этот раз хоть новость уже и известна всем, от своего стиля в одежде Катерина не отступилась. Светлый пиджак и черные классические брюки, а также аккуратные туфли-лодочки создали нежный лук. Позируя вместе с Дорофеевой в салатовом коротеньком платье Катерина казалась еще выше и моложе.

К слову, телеведущая считается одной из самых модных девушек страны. Создавать броские образы Кате помогают дизайнеры и стилисты.

Телеведущая в День вышиванки показала себя в стильном образе - в белой рубашке с пышными рукавами в вышивке и в горчичном вышитом платье. Звезда выглядела довольно эффектно, несмотря на то, что на ее лице нет ни грамма косметики, а волосы не уложены в красивую укладку, а просто распущены.

"Мне Катерина больше нравилась до некоторых изменений во внешности, вы поняли о чем я??? ", " Ви дуже гарна,без мейку", " Наша самая красивая украиночка, всегда так женщины цветут и пахнут", " Какие красивые вышиванки", " С праздником!!! У меня как у сапожника без сапог, нет вышиванки, хотя вышивать очень люблю и вышиваю, но восновном картины", - пишут пользователи.

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