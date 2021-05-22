Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала себе, заінтригувавши зверненням

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є успішною актрисою німецько-турецького походження. Красуня стала популярною і серед українців, адже стала однією з героїнь серіалу "Величне століття". Зараз актриса активно веде соціальні мережі, де публікує цікаві образи на радість фанатів.

Цього разу Нур опублікувала фото, на якому позувала в цікавому вбранні. Красуня сміялася, демонструючи білосніжну посмішку, а волосся залишила розпущеним.

"Я відчуваю...",- написала Нур під фотографією.

Фанати відразу почали коментувати знімок:

"Ти зітхаєш, як сонечко, моя дорога сестра", "ти така красива", "темні колір волосся був набагато краще", "що може бути краще твоєї посмішки", " неймовірно красиво ... Я так сильно тебе люблю, моя Нур", " Я не можу насититися переглядом. Ти така красива", "яка красива це посмішка", "Фото перевернуто".

Повідомлялося, що популярна актриса Нур Феттахоглу порадувала зовнішнім виглядом в ліжку.

На цей раз Нур постала в білій сукні з синіми квітковими візерунками, яке показало знаменитість в зовсім іншому світлі.

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