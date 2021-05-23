Відома співачка Анастасія Приходько показала в соцмережі зухвале фото топлес і засвітила татуювання

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько нещодавно народила третю дитину. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, але днями вирішила показати шанувальникам в Instagram яскраві фото з того часу, коли була вагітна. А цього разу зірка просто збентежила новим знімком без одягу, на якому показала свої численні татуювання.

Як видно, Настя зображена лежачи на зеленій галявині, перед камерою вона з'явилася в досить сміливому образі – на ній тільки червоні штани. А ось голі груди зірка прикриває своїми ж руками, виставивши на показ численні татуювання. При цьому на обличчі артистки яскравий макіяж з чорними стрілками і червоною помадою.

У підписі до публікації Приходько написала: "Доброго ранку всім тим, хто не спить!". Фанати тут же почали активно обговорювати нове фото зіркової красуні: "Доброго ранку, Анастасія! Ви така красива. Спасибі, що ви є! Я дуже люблю вашу творчість!", "Вау, Настя, яке фото", "Настюша, Доброго ранку!", "Красуня", "Круте фото, і Вам доброго ранку", "Доброго ранку і гарного дня!", "Доброго ранку! Неймовірно класне фото", "Дуже красива!", "Настюша, Ти Божий дар, обожнюю".

Нагадаємо, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "Чим не досягнення?".

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів: "Доброго ранку".

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