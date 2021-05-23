Известная певица Анастасия Приходько показала в соцсети дерзкое фото топлес и засветила татуировки
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько недавно родила третьего ребенка. Причем беременность звезда тщательно скрывала, но на днях решила показать поклонникам в Instagram яркие фото из того времени, когда была беременна. А в этот раз звезда просто обескуражила новым снимком без одежды, на котором показала свои многочисленные татуировки.
Как видно, Настя запечатлена лежа на зеленой лужайке, перед камерой она появилась в довольно смелом образе – на ней только красные штаны. А вот голую грудь звезда прикрывает своими же руками, выставив на показ многочисленные татуировки. При этом на лице артистки яркий макияж с черными стрелками и красной помадой.
В подписи к публикации Приходько написала: "Доброе утро всем тем, кто не спит!". Фанаты тут же принялись активно обсуждать новое фото звездной красотки: "Доброе утро, Анастасия! Вы такая красивая. Спасибо, что Вы есть! Я очень люблю Ваше творчество!", "Вау, Настя, какое фото", "Настюша, доброе утро!", "Красотка", "Крутое фото, и вам доброго утра", "Доброе утро и хорошего дня!", "Доброго утра! Невероятно классное фото", "Очень красивая!", "Настюша, ты Божий дар, обожаю".
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Напомним, Приходько высказалась о своем "самом провальном" номере на Евровидении: "Чем не достижение?".
Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".
Также Politeka писала, Анастасия Приходько тайно родила третьего ребенка, нежные фото: "Какой крошка".