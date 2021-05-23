Відома співачка Тіна Кароль п'ятнадцять років тому намагалася якомога більше привертати увагу

15 років тому Тіна мала зовсім інший стиль, концепцію поведінки і манеру виконання. Згодом артистка стала вести себе досить скромно і тихо. Навіть пісні у неї були в одному напрямку. Тільки останні два місяці зірка вирішила влаштовувати експерименти.

Тому фанати вирішили згадати, якою ж бунтаркою була Тіна п'ятнадцять років тому. У короткій білій сукні з червоними аксесуарами артистка запалювала на сцені, повністю віддаючись почуттям під час виконання.

"15 років тому🔥 #Євробачення. Хотіли б Тиночку знову на Євробачення ?» ,- сказано в підписі під кадром.

Користувачі Мережі відповіли по-різному:

"Це вже не той рівень для неї❤️; та звідки нам стільки нервів взяти на її участь у Євробаченні?; Звичайно, перше місце було б точно її❤️; я думаю Тіна не опуститься на стільки, як Джамала, Лазарєв, Кіркоров); навіщо? Два рази їздити це приниження. Ось, як суддю відбору - дуже хотілося б; так королева ж, і що тут👑 ⭐ 💎; наша Вибухова штучка 🔥 ❤ ️ вона у нас одна така ❤ ️ 🔥»

Ми також писали, раніше популярна українська співачка Тіна Кароль, яку разом з Даном Баланом звинуватили в імітації відносин заради рейтингів, часто радує своїх фанатів яскравими публікаціями в соцмережі. Так, нещодавно зірка записала цікаві сторіс зі своєї спальні, які тут же опублікували на її фан-сторінці в Instagram.

У короткому ролику саму Тіну не видно-тільки тінь, але помилитися неможливо-це точно вона. На кадрах можна розрізнити по тіні профіль співачки і її розпатлану зачіску.

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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