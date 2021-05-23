Известная певица Тина Кароль пятнадцать лет назад старалась как можно больше привлекать внимание

15 лет назад Тина имела совсем другой стиль, концепцию поведения и манеру исполнения. Со временем артистка стала вести себя довольно скромно и тихо. Даже песни у нее были в одном направлении. Только последние два месяца звезда решила устраивать эксперименты.

Поэтому фанаты решили вспомнить, какой же бунтаркой была Тина пятнадцать лет назад. В коротком белом платье с красными аксессуарами артистка зажигала на сцене, полностью отдаваясь чувствам во время исполнения.

«15 лет назад🔥 #евровидение. Хотели бы Тиночку снова на Евровидение ?», - сказано в подписи под кадром.

Пользователи сети ответили по-разному:

«Это уже не тот уровень для нее❤️; Та откуда нам столько нервов взять на её участие в Евровиденье?; Конечно, первое место было бы точно её❤️; Я думаю Тина не опустится на столько, как Джамала, Лазарев, Киркоров); Зачем? Два раза ездить это унижение. Вот ,как судью отбора - очень хотелось бы; Так королева же, и что тут 👑⭐💎; Наша взрывная штучка🔥❤️ Она у нас одна такая ❤️🔥»

Мы также писали, ранее популярная украинская певица Тина Кароль, которую вместе с Даном Баланом обвинили в имитации отношений ради рейтингов, часто радует своих фанатов яркими публикациями в соцсети. Так, недавно звезда записала интересные сторис из своей спальни, которые тут же опубликовали на ее фан-странице в Instagram.

В коротком ролике саму Тину не видно – только тень, но ошибиться невозможно – это точно она. На кадрах можно различить по тени профиль певицы и ее растрепанную прическу.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".