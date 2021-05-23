Відома українська співачка Оля Полякова показала себе з директором і правою рукою Артемієм Чирковим

Як пише Politeka.net, Артемій Чирков вже майже 10 років допомагає Олі Поляковій працювати. Полякова так зблизилася з менеджером, що називає його гастрольним чоловіком. А сьогодні, 22 травня, красуня вирішила привітати чоловіка зі святом і опублікувала спільне фото в Instagram.

На кадрі Оля позувала в цікавому костюмі з нарядом на голові. Поруч стояв Артемій в джинсівці і тримав за руки Полякову.

"Мій дорогий, улюблений Артемій!!!! мій друг, партнер, директор, психоаналітик і няня, майже 10 років разом, за ці роки ти змужнів, виріс, заматерел і дуже покращав! Сподіваюся ти щасливий, тому що я дуже хочу, щоб ти був щасливий , а ще здоровий, успішний і веселий! З днем народження мій partner in crime!",- написала Оля.

"Спасибі, моя королева. Люблю", - написав у відповідь Артем.

Єфросиніна відразу прокоментувала фото: "Тема, герой наш. Вітаю вас".

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Нічна жриця", "Супер, Оля, клас", " з Днем народження, найкращі побажання. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами ввечері".

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