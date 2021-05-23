Відомий український співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап), показав себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко вже багато років радує українську публіку своєю творчістю. Спочатку Потап прославився завдяки дуету з Настею Каменських, а зараз розвиває себе як сольного виконавця. Не забуває Олексій і про соціальні мережі, де регулярно підігріває інтерес до своєї персони.

Цього разу Олексій показав фото, на якому з'явився в сірій футболці і з ланцюжком на шиї. Потапенко повернув трохи голову, тому можна побачити діамантові сережки, які йому подарувала Настя Каменських на 40-річчя.

"Добро чи Зло...",- підписав загадково фото Потап.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже тонка грань", "Льоша як завжди", "визначся вже, старий", "золота середина, тому як від одного до іншого, одна секунда".

Повідомлялося, що український продюсер, екс-учасник дуету "Потап і Настя" Олексій Потапенко порадував користувачів мережі.

Український продюсер і репер Потап, який днями відсвяткував 40-річчя і порадував шанувальників в Instagram несподівано ніжною композицією "Рівне".

Нагадаємо, Потап влаштував "бійку" на сцені, приревнувавши Каменських, відео потрапило в Мережу

А ще Politeka повідомляла, що 40-річний Потап без обручки спантеличив заявою про прийдешні зміни

Також Politeka писала, що Каменських з Потапом показали свої володіння по сусідству з Горбуновим і Осадче



