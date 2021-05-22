Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко приголомшила одкровенням

33-річна танцівниця опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала в своєму автомобілі, передає Politeka.net.

Дівчина помітно нервувала.

"Ніколи не вгадаєте, де я 😂", - підписала вона кадри.

Шоптенко зізналася, що приїхала на зустріч випускників. При цьому зірка здивувала скромним вбранням: на ній були сіро-блакитний піджак в смужку, біла блуза та джинси.

"Київському ліцею бізнесу, який я закінчила, цього року виповнилося 30 років. Це велика подія, я думаю, що буде дуже багато людей з різних курсів, різних класів... Я в передчутті побачити своїх однокласників... Все-таки з ліцеєм пов'язані, напевно, найбільш трепетні, найкрутіші роки мого життя, і я рада, що я тут", - поділилася Олена.

Відзначимо, свою альма-матер Шоптенко закінчила в 2005 році із золотою медаллю і нагородою «Лекос» як найкраща випускниця року. Того ж року вступила до Національного економічного університету.

До цього ми розповідали, Олена приємно здивувала шанувальників романтичним образом на фото, яке нещодавно опублікувала в Instagram. Дівчина позувала на сходах, вигнувши спинку й продемонструвавши відмінну пластику. Її довга сукня нагадувала середньовічне вбрання і була ніби розділена на дві частини.

"Ви прекрасні", "ви красива дівчина, вау вау вау", "Оооо! Обожнюю!", "яка ж ви красива!", - відреагували користувачі в коментарях.

Нагадаємо, Шоптенко після застіль показала, як позбавляється від зайвої ваги: "розтрясли пасочки...".

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