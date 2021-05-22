Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко поразила откровением

33-летняя танцовщица опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала в своем автомобиле, передает Politeka.net.

Девушка заметно нервничала.

"Никогда не угадаете, где я 😂", - подписала она кадры.

Шоптенко призналась, что приехала на встречу выпускников. При этом звезда удивила скромным нарядом: на ней были серо-голубой пиджак в полоску, белая блуза и джинсы.

"Киевскому лицею бизнеса, который я закончила, в этом году исполнилось 30 лет. Это большое событие, я думаю, что будет очень много людей из разных курсов, разных классов... Я в предвкушении увидеть своих одноклассников... Все-таки с лицеем связаны, наверно, самые трепетные, самые крутые годы моей жизни, и я рада, что я здесь", - поделилась Алена.

Отметим, свою альма-матер Шоптенко закончила в 2005 году с золотой медалью и наградой «Лекос» как лучшая выпускница года. В том же году поступила в Национальный экономический университет.

До этого мы рассказывали, Алена приятно удивила поклонников романтическим образом на фото, которое недавно опубликовала в Инстаграм. Девушка позировала на лестнице, выгнув спинку и продемонстрировав отличную пластику. Ее длинное платье напоминало средневековый наряд и было будто разделено на две части.

«Вы прекрасны», «Вы красивая девушка, вау вау вау», «Оооо! Обожаю!», «какая же Вы красивая!», - отреагировали пользователи в комментариях.

Напомним, Шоптенко после застолий показала, как избавляется от лишнего веса: "Растрясли пасочки...".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, чем занимается ее маленький сын: "Недетские страсти".