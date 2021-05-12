Знаменитая украинская хореограф и звезда шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала новый образ в романтичном наряде

Как сообщает Politeka.net, танцовщица поделилась в своем Инстаграм новыми кадрами, на которых она позировала в длинном платье.

Так, для снимков Шоптенко выбрала романтичный наряд, немного напоминающий исторические костюмы. Платье будто разделено на две части: чисто черную и нежно-голубую в цветочек.

На фото Шоптенко позирует на лестнице, слегка облокотившись на перила. Танцовщица изящно подняла одну руку вверх и немного наклонилась в сторону, будто в порыве танца. Ее образ дополнила прическа с легкими женственными локонами.

«Призываю солнце. Посмотрим сегодня получилось ли», - подписала снимок хореограф.

Поклонники пришли в восторг от ее нового образа.

«Вы прекрасны», «Вы красивая девушка, вау вау вау», «Оооо! Обожаю!», «какая же Вы красивая!», - пишут люди в комментариях к фото.

Ранее Шоптенко показала себя с мужем и сыном во дворе их дома. Мальчик залез повыше и лег.

"Загорает", - произнесла Шоптенко, на что получила негативный ответ

"Открыл пляжный сезон", - написала Алена.

Звезда в 2018 году стала мамой сына, Алексея, которого родила от бизнесмена, Алексея Иванова.

Напомним, Шоптенко после застолий показала, как избавляется от лишнего веса: "Растрясли пасочки...".

Как сообщала Politeka, похудевшая Шоптенко из "Танців з зірками" показала, с чего начинает свой день: "Одним вальсом не обойдется".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, чем занимается ее маленький сын: "Недетские страсти".