Знаменитая украинская хореограф и звезда шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала новый образ в романтичном наряде
Как сообщает Politeka.net, танцовщица поделилась в своем Инстаграм новыми кадрами, на которых она позировала в длинном платье.
Так, для снимков Шоптенко выбрала романтичный наряд, немного напоминающий исторические костюмы. Платье будто разделено на две части: чисто черную и нежно-голубую в цветочек.
На фото Шоптенко позирует на лестнице, слегка облокотившись на перила. Танцовщица изящно подняла одну руку вверх и немного наклонилась в сторону, будто в порыве танца. Ее образ дополнила прическа с легкими женственными локонами.
«Призываю солнце. Посмотрим сегодня получилось ли», - подписала снимок хореограф.
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Поклонники пришли в восторг от ее нового образа.
«Вы прекрасны», «Вы красивая девушка, вау вау вау», «Оооо! Обожаю!», «какая же Вы красивая!», - пишут люди в комментариях к фото.
Ранее Шоптенко показала себя с мужем и сыном во дворе их дома. Мальчик залез повыше и лег.
"Загорает", - произнесла Шоптенко, на что получила негативный ответ
"Открыл пляжный сезон", - написала Алена.
Звезда в 2018 году стала мамой сына, Алексея, которого родила от бизнесмена, Алексея Иванова.
Напомним, Шоптенко после застолий показала, как избавляется от лишнего веса: "Растрясли пасочки...".
Как сообщала Politeka, похудевшая Шоптенко из "Танців з зірками" показала, с чего начинает свой день: "Одним вальсом не обойдется".
Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, чем занимается ее маленький сын: "Недетские страсти".